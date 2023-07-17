Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Inilah Kota yang Dulu Diazab, tapi Kini Jadi Tempat Wisata Favorit di Arab Saudi

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |18:47 WIB
Inilah Kota yang Dulu Diazab, tapi Kini Jadi Tempat Wisata Favorit di Arab Saudi
Kota Al Ula zaman dulu diazab tapi kini jadi destinasi favorit di Arab Saudi. (Foto: YouTube Kang Irlan)
A
A
A

ADA satu wilayah di Arab Saudi yang disebut-sebut sebagai kota terkutuk dan diazab. Bahkan, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dahulu menghindari kota ini dan menganjurkan untuk bersedih ketika berada di sana.

Namun kini, kota tersebut menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Arab Saudi. Kota tersebut adalah Al Ula yang letaknya sekira 300 kilometer dari Madinah.

Kota Al Ula di Arab Saudi. (Foto: Dok Okezone/Amril Amarullah)

Kota Al Ula diperkirakan sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Sejarawan memperkirakan tembok-tembok kota ini didirikan pada abad 6 SM.

Letak Kota Al Ula cukup strategis pada zaman dahulu karena di jalur perdagangan yang menjadi penghubung negara Arab dengan Mesir dan India. 

Halaman:
1 2 3
