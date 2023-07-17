Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Kisah Haru Mualaf Pedalaman, Menangis Rasakan Nikmatnya Kurban

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |17:17 WIB
Kisah Haru Mualaf Pedalaman, Menangis Rasakan Nikmatnya Kurban
Kisah haru mualaf pedalaman rasakan nikmatnya kurban. (Foto: YouTube Mualaf Center Aya Sofya)
A
A
A

HARI raya Idul Adha menjadi kesempatan bagi kaum Muslimin untuk menjalankan ibadah kurban. Kesempatan ini saat yang tepat sebagai momen berbagi kepada mereka yang lebih membutuhkan.

Sejumlah pihak pun menggelar kegiatan berbagi daging kurban. Tujuannya agar pembagian hasil kurban lebih merata dan tepat sasaran, salah satunya di kampung mualaf yang ada di Indonesia.

Info grafis syarat sah berkurban. (Foto: Okezone)

Salah satu penerimanya adalah kampung mualaf di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sebanyak 2 sapi diserahkan kepada warga kampung mualaf di sana.

Hewan kurban ini merupakan hasil donasi dari kaum Muslimin yang diamanahkan kepada para pembina mualaf. Diharapkan donasi ini dapat disampaikan kepada mereka yang membutuhkan. 

