Kisah Haru Mualaf Pedalaman, Menangis Rasakan Nikmatnya Kurban

HARI raya Idul Adha menjadi kesempatan bagi kaum Muslimin untuk menjalankan ibadah kurban. Kesempatan ini saat yang tepat sebagai momen berbagi kepada mereka yang lebih membutuhkan.

Sejumlah pihak pun menggelar kegiatan berbagi daging kurban. Tujuannya agar pembagian hasil kurban lebih merata dan tepat sasaran, salah satunya di kampung mualaf yang ada di Indonesia.

Salah satu penerimanya adalah kampung mualaf di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sebanyak 2 sapi diserahkan kepada warga kampung mualaf di sana.

Hewan kurban ini merupakan hasil donasi dari kaum Muslimin yang diamanahkan kepada para pembina mualaf. Diharapkan donasi ini dapat disampaikan kepada mereka yang membutuhkan.