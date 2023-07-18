Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Malam 1 Suro 2023, Ini Menurut Pandangan Syariat Islam

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |10:26 WIB
Malam 1 Suro 2023, Ini Menurut Pandangan Syariat Islam
Ilustrasi malam 1 Suro 2023 menurut pandangan syariat Islam. (Foto: Shutterstock)
MALAM 1 Suro 2023 atau Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah akan diperingati sebagian masyarakat. Mereka menganggap malam 1 Suro atau malam 1 Muharram sebagai malam yang sakral sehingga disambut dengan tradisi dan ritual.

Lantas, bagaimana menurut pandangan syariat Islam terkait malam 1 Suro?

Info grafis pantangan di malam 1 Suro. (Foto: Okezone)

Bulan Suro atau dalam Islam dikenal dengan Muharram hendaknya tidak diperingati dengan hal-hal yang bernuansa mistis atau bahkan syirik. Sebab, ini dinilai akan menodai bulan Muharram yang dalam syariat Islam dijelaskan sebagai salah satu bulan suci (haram) serta mulia.

Bulan Muharram diketahui menjadi tanda masuknya Tahun Baru Islam. Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender hijriah.

Muharram termasuk bulan yang sangat istimewa. Banyak dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam memuliakan bulan Muharram. 

