HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hukum, Niat, dan Keutamaan Menjalankan Puasa Muharram

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |11:12 WIB
Hukum, Niat, dan Keutamaan Menjalankan Puasa Muharram
Ilustrasi hukum, niat, dan keutamaan menjalankan puasa Muharram. (Foto: Shutterstock)




HUKUM, niat, dan keutamaan menjalankan puasa Muharram. Muharram merupakan termasuk satu dari empat bulan yang suci (haram) dan sangat mulia. Adapun 1 Muharram 1445 Hijriah akan jatuh pada 19 Juli 2023 Masehi.

Kemuliaan bulan Muharram sebagaimana dijelaskan dalam riwayat dari Abu Bakrah radhiallahu'anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Info grafis amalan di bulan Muharram. (Foto: Okezone)

الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

"Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram (suci), 3 bulan berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharam, kemudian bulan Rajab Suku Mudhar, antara Jumadi Tsani dan Sya'ban." (HR Bukhari dan Muslim) 

