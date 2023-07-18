Ini Rahasia di Balik Kata Alhamdulillah dalam Alquran

INI rahasia di balik kata Alhamdulillah dalam Alquran yang wajib diketahui kaum Muslimin. Alhamdulillah menjadi salah satu kata yang sering diucapkan umat Islam.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa mengucapkan Alhamdulillah dalam berbagai kondisi, baik ketika mendapatkan hal yang baik maupun hal yang buruk.

Namun, apa sebenarnya rahasia di balik kata Alhamdulillah dalam Alquran?

Alhamdulillah merupakan sebuah kata yang muncul dalam surat Al-Fatihah di halaman pertama Alquran dan termasuk ke dalam kalimat tahmid atau kalimat yang berisi pujian kepada Allah SWT.

Dilansir dari buku Shihab & Shihab Edisi Ramadhan, dijelaskan jika Alhamdulillah terbentuk dari tiga kata, yakni Al yang berarti menunjukan semuanya, lalu Hamdu yang artinya pujian, serta Lillah yang bermakna kepada Allah SWT.

Sehingga Alhamdulillah secara keseluruhan berarti ‘Segala puji bagi Allah SWT’ dan kerap digunakan sebagai salah satu ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.