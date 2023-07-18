Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ini Rahasia di Balik Kata Alhamdulillah dalam Alquran

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |11:16 WIB
Ini Rahasia di Balik Kata Alhamdulillah dalam Alquran
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INI rahasia di balik kata Alhamdulillah dalam Alquran yang wajib diketahui kaum Muslimin. Alhamdulillah menjadi salah satu kata yang sering diucapkan umat Islam.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa mengucapkan Alhamdulillah dalam berbagai kondisi, baik ketika mendapatkan hal yang baik maupun hal yang buruk.

Namun, apa sebenarnya rahasia di balik kata Alhamdulillah dalam Alquran?

Alhamdulillah merupakan sebuah kata yang muncul dalam surat Al-Fatihah di halaman pertama Alquran dan termasuk ke dalam kalimat tahmid atau kalimat yang berisi pujian kepada Allah SWT.

Dilansir dari buku Shihab & Shihab Edisi Ramadhan, dijelaskan jika Alhamdulillah terbentuk dari tiga kata, yakni Al yang berarti menunjukan semuanya, lalu Hamdu yang artinya pujian, serta Lillah yang bermakna kepada Allah SWT.

Sehingga Alhamdulillah secara keseluruhan berarti ‘Segala puji bagi Allah SWT’ dan kerap digunakan sebagai salah satu ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/330/3177633//alquran-PkvT_large.jpg
Alquran Ingatkan Manusia untuk Jaga Bumi, Jangan Buat Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/614/3177107//alquran-D9jJ_large.jpg
Keutamaan 2 Ayat Terakhir Surat Al-Baqarah, Mohon Ampun kepada Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/612/3176499//asn-ohYx_large.jpg
Viral Oknum ASN di Bengkulu Minta Maaf Usai Injak Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175909//alquran-rPim_large.jpg
Kenapa Surat Yasin Disebut Jantung Alquran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/618/3175898//alquran-NXTr_large.jpg
Bacaan Ayat Seribu Dinar Lengkap Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/614/3175648//alquran-aq6e_large.jpg
Bacaan Surat Yasin Ayat 36 untuk Jodoh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement