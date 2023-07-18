10 Nama Anak Terinspirasi Asmaul Husna Lengkap Maknanya Penuh Kebaikan

ASMAUL Husna adalah nama-nama lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya yang sebanyak 99 sering menjadi inspirasi untuk nama anak yang baru lahir karena memiliki arti sangat indah.

"Setiap anak berhak mendapatkan nama-nama yang baik dari orangtuanya," kata Ustadz Agustin Amirudin, pembina mualaf Masjid Agung Sunda Kelapa, kepada Okezone beberapa waktu lalu.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﺪْﻋَﻮْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺁﺑَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴِﻨُﻮﺍ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀَﻛُﻢْ

"Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian." (HR Abu Dawud dan Baihaqi)

Dari hadits tersebut diterangkan bahwa pada hari akhir nanti semua akan diminta pertanggungjawaban terkait namanya. Oleh karena itu, kata Ustadz Agustin, kedua orangtua harus memberikan nama yang sangat baik kepada anak-anaknya.