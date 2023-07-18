Jadwal Sholat Hari Ini Rabu 19 Juli 2023 M/1 Muharram 1445 H

JADWAL sholat hari ini Rabu 19 Juli 2023 Masehi/1 Muharram 1445 Hijriah. Sangat membantu umat Islam Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Diketahui bahwa sholat fardhu secara berjamaah tepat waktu di masjid memiliki keutamaan sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala sangat besar bagi umat Islam yang mengerjakannya.

Dalam riwayat sahabat Anas radhiyallahu ‘anhu menjelaskan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam suatu malam mengakhirkan Sholat Isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah sholat, lalu bersabda:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian." (HR Bukhari nomor 645 dan Muslim: 650)