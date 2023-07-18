Doa Dapat Jodoh yang Baik Beserta Amalannya

DOA dapat jodoh yang baik beserta amalannya. Hal ini dimaksudkan agar pasangan terbaik cepat datang. Jodoh atau pasangan hidup memang kerap didamba-dambakan kedatangannya bagi siapa pun yang menantinya.

Bagi kaum Muslimin yang sudah tiba waktunya untuk berumah tangga namun belum juga kunjung mendapat jodoh, hendaknya selalu memanjatkan doa di waktu-waktu mustajab, salah satunya sepertiga malam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan pasangan bagi setiap makhluk-Nya. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab suci Alquran:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (Alquran Surat Adz-Dzariyat Ayat 49)