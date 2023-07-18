Doa Setelah Membaca Surat Yasin di Hari Jumat, Lengkap Arab Latin dan Arti serta Keutamaannya

DOA setelah membaca Surat Yasin di hari Jumat, lengkap Arab latin dan arti serta keutamaannya. Yasin merupakan surat ke-36 dalam Alquran.

Surat Yasin terdiri dari ayat 1–83 dan termasuk golongan Makkiyyah. Arti Surat Yasin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Namun, sebagian ulama tafsir menakwil arti Surat Yasin dengan nama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan Surat Yasin berisi penegasan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membawa manusia kepada agama yang lurus.

Tidak hanya itu, Surat Yasin juga berisi tentang kematian, siksa, dan peringatan kepada umat manusia yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla di alam kubur serta balasan kelak di akhirat.

Seusai membaca Surat Yasin, biasanya kaum Muslimin akan melanjutkan dengan doa. Doa setelah membaca Alquran Surat Yasin adalah bentuk ikhtiar batin memohon ampunan dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perlindungan dari setiap bentuk kejahatan.