HOME MUSLIM TAUSYIAH

Tahun Baru Islam 2023, Ketahui 5 Peristiwa Penting pada Bulan Muharram

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |12:19 WIB
Tahun Baru Islam 2023, Ketahui 5 Peristiwa Penting pada Bulan Muharram
Ilustrasi peristiwa penting pada bulan Muharram. (Foto: Freepik)
WAKIL Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani) Ustadz Ainul Yaqin mengungkapkan Muharram menjadi salah satu bulan yang dimuliakan. Banyak keistimewaan di dalam bulan yang menjadi awal Tahun Baru Islam ini.

"Bulan ini dinamakan Al Muharram yang artinya waktu dimuliakan dan diharamkan, yakni diharamkan dari mendzalimi diri kita, orang lain, dan berbuat dosa," katanya saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu.

Info grafis amalan di bulan Muharram. (Foto: Okezone)

1. Bulan suci

Muharam adalah salah satu bulan suci yang disebut dalam ayat Alquran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu." (QS At-Taubah: 36)

Disebutkan juga dalam salah satu riwayat hadits, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

"Sesungguhnya waktu berputar ini sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu, ada 4 bulan suci (Syahrul Haram). Tiga bulan berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharam, kemudian bulan Rajab suku Mudhar; antara Jumadi Tsaniah dan Syaban." (HR Bukhari dan Muslim) 

