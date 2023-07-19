Benarkah Maksiat pada Bulan Muharram Berarti Menzalimi Diri Sendiri? Ini Kata Ustadz Adi Hidayat

BENARKAH maksiat pada bulan Muharram berarti menzalimi diri sendiri? Ini kata Ustadz Adi Hidayat. Sangat penting diketahui semua Muslim.

Muharram merupakan satu dari empat bulan suci bersama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Muharram menjadi tanda masuknya Tahun Baru Islam karena merupakan bulan pertama di kalender hijriah.

Ustadz Adi Hidayat (UAH) mengatakan sebagai Muslim sejatinya harus mengetahui amalan apa saja yang bisa dikerjakan. Apalagi khususnya pada tanggal 9 dan 10 Muharram, dianjurkannya berpuasa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

Ustadz Adi Hidayat juga mengungkapkan terdapat larangan yang harus dijauhi selama bulan Muharram. Pasalnya, Muharram adalah bulan suci yang wajib diisi amaliyah kebaikan, bukan justru perbuatan maksiat.