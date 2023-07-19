Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Benarkah Maksiat pada Bulan Muharram Berarti Menzalimi Diri Sendiri? Ini Kata Ustadz Adi Hidayat

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |19:19 WIB
Benarkah Maksiat pada Bulan Muharram Berarti Menzalimi Diri Sendiri? Ini Kata Ustadz Adi Hidayat
Ustadz Adi Hidayat mengungkap bahaya maksiat pada bulan Muharram. (Foto: YouTube Adi Hidayat Official)
A
A
A

BENARKAH maksiat pada bulan Muharram berarti menzalimi diri sendiri? Ini kata Ustadz Adi Hidayat. Sangat penting diketahui semua Muslim.

Muharram merupakan satu dari empat bulan suci bersama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Muharram menjadi tanda masuknya Tahun Baru Islam karena merupakan bulan pertama di kalender hijriah.

Info grafis amalan di bulan Muharram. (Foto: Okezone)

Ustadz Adi Hidayat (UAH) mengatakan sebagai Muslim sejatinya harus mengetahui amalan apa saja yang bisa dikerjakan. Apalagi khususnya pada tanggal 9 dan 10 Muharram, dianjurkannya berpuasa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

Ustadz Adi Hidayat juga mengungkapkan terdapat larangan yang harus dijauhi selama bulan Muharram. Pasalnya, Muharram adalah bulan suci yang wajib diisi amaliyah kebaikan, bukan justru perbuatan maksiat. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
