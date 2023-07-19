Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Kerjai Balik Para Prajurit Sombong, Abu Nawas Bikin Mereka Kesasar di Kuburan

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |06:00 WIB
Kerjai Balik Para Prajurit Sombong, Abu Nawas Bikin Mereka Kesasar di Kuburan
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas mengerjai para prajurit sombong. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

INILAH cerita lucu Abu Nawas mengerjai balik para prajurit sombong. Bermula dari suatu pagi Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana.

"Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata berpangkat komandan seperti dikutip dari YouTube Tabassam Channel.

"Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas malas-malasan.

"Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai.

"Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas.

Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas.

Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang dicari tidak ditemukan, kecuali hanya perkuburan yang sangat luas.

Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas.

"Wahai, pak tua, keluarlah kau! Kenapa kau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu Abu Nawas si penasihat kerajaan.

"Siapakah kau ini berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit.

"Aku adalah abdi," jawab Abu Nawas. 

