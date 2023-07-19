Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Bacaan Lengkap Ayat Kursi Arab, Latin, Artinya, Diamalkan pada 1 Muharram 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |08:19 WIB
Bacaan Lengkap Ayat Kursi Arab, Latin, Artinya, Diamalkan pada 1 Muharram 1445 H
Ilustrasi membaca Ayat Kursi pada 1 Muharram 1445 Hijriah atau Tahun Baru Islam 2023 Masehi. (Foto: Freepik)
A
A
A

BACAAN lengkap Ayat Kursi Arab, latin, artinya, diamalkan pada 1 Muharram 1445 Hijriah atau Tahun Baru Islam 2023. Ayat Kursi merupakan Surat Al Baqarah Ayat 255.

Dalam hadits riwayat Ubay bin Ka'ab diterangkan bahwa Ayat Kursi adalah ayat paling agung di dalam kitab suci Alquran. Tersimpan banyak arti yang menerangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifat-Nya yang mulia.

Info grafis amalan di bulan Muharram. (Foto: Okezone)

Ayat Kursi mempunyai keistimewaan yang luar biasa besar karena merupakan penghulunya Alquran. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

"Sesungguhnya segala sesuatu pasti memiliki punuk, dan punuknya Alquran adalah Surat Al Baqarah yang di dalamnya terdapat penghulu dari ayat-ayat suci Aquran. Ayat tersebut adalah Ayat Kursi." (HR At-Tirmidzi) 

1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
