Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Lucu Banget! Abu Nawas Jadi Hakim Dadakan Bikin Pedagang Kejam Ketakutan

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |05:20 WIB
Lucu Banget! Abu Nawas Jadi Hakim Dadakan Bikin Pedagang Kejam Ketakutan
Ilustrasi Abu Nawas mengerjai pedagang kejam. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

CERITA Lucu Abu Nawas kali ini diawali saat ada seorang pedagang di Kota Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Semua pembeli yang datang, dia layani dengan sangat ramah.

Barang-barang dagangan yang dijual pedagang tersebut dibanderol dengan harga yang terjangkau, karena ia hanya mengambil sedikit untung. Hal inilah yang membuat dia makin disukai dan dicintai oleh banyak orang.

Di depan toko milik dia berjualan, ada toko seseorang yang memiliki barang jualan sama persis seperti dirinya. Di samping berjualan, pedagang itu berprofesi pula sebagai rentenir. Dikenal juga sebagai orang yang kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang yang membencinya.

Selain itu, pedagang tersebut mematok harga yang sangat tinggi untuk barang jualannya dan sering kali terlihat memaksa para pembeli. Wajar jika tokonya sepi dan tidak laku. 

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Tetapi karena dia juga menjadi rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berutang. Dia berani memberi pinjaman berapa pun, tapi dengan syarat bunga yang sangat tinggi. Bila telat membayar, rumah si peminjam akan diambil.

Sifat kejam itu menjadikan dirinya kaya raya. Hal ini tentu membuat orang-orang makin benci kepadanya, karena sifat-sifatnya tersebut.

Suatu hari pedagang sebelumnya yang baik hati membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si pedagang kejam untuk meminjam uang.

Si pedagang kejam yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Dia tidak meminta rumah sebagai jaminan, tetapi meminta yang di luar nalar.

"Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi kau harus mengembalikannya dua kali lipat. Apabila kau tidak mengembalikan tepat waktu, aku berhak memotong daging bagian mana saja di tubuhmu seberat 1 kilogram," kata si pedagang kejam seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement