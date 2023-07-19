Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H, MUI Ungkap Tugas-Tugas Utama Kaum Muslimin

KAUM Muslimin baru saja melalui Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Ini merupakan momen yang sangat penting karena Muharram merupakan salah satu bulan suci (haram) yang tentunya memiliki banyak keutamaan.

Terkait Tahun Baru Hijriah, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas menyatakan diharapkan peristiwa ini benar-benar bisa menyadarkan semua Muslim akan arti pentingnya melakukan evaluasi diri. Tujuannya agar tahu kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi.

"Ini penting kita lakukan agar kita sebagai orang Islam dapat mengetahui apa- apa saja yang harus kita lakukan ke depan agar kita bisa menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin," ungkap Buya Anwar dalam keterangannya yang diterima Okezone, Rabu (19/7/2023).

Ia menerangkan, pembenahan ke dalam dan keluar tentu saja harus dilakukan. Disadari bahwa untuk melakukan hal itu tentu tidaklah mudah, karena secara internal juga tidak bisa mengingkari bahwa diri sendiri masih banyak punya kelemahan, seperti dalam bidang SDM, iptek, ekonomi, dan politik.