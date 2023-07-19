Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H, MUI Ungkap Tugas-Tugas Utama Kaum Muslimin

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |11:19 WIB
Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H, MUI Ungkap Tugas-Tugas Utama Kaum Muslimin
Ilustrasi MUI ungkap tugas-tugas utama kaum Muslimin di momen Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah ini. (Foto: Istimewa/mui.or.id)
A
A
A

KAUM Muslimin baru saja melalui Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Ini merupakan momen yang sangat penting karena Muharram merupakan salah satu bulan suci (haram) yang tentunya memiliki banyak keutamaan.

Terkait Tahun Baru Hijriah, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas menyatakan diharapkan peristiwa ini benar-benar bisa menyadarkan semua Muslim akan arti pentingnya melakukan evaluasi diri. Tujuannya agar tahu kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi.

Waketum MUI KH Anwar Abbas. (Foto: Istimewa/Sindonews)

"Ini penting kita lakukan agar kita sebagai orang Islam dapat mengetahui apa- apa saja yang harus kita lakukan ke depan agar kita bisa menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin," ungkap Buya Anwar dalam keterangannya yang diterima Okezone, Rabu (19/7/2023).

Ia menerangkan, pembenahan ke dalam dan keluar tentu saja harus dilakukan. Disadari bahwa untuk melakukan hal itu tentu tidaklah mudah, karena secara internal juga tidak bisa mengingkari bahwa diri sendiri masih banyak punya kelemahan, seperti dalam bidang SDM, iptek, ekonomi, dan politik. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MUI Muharram Tahun Baru Islam
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/330/3030945/tahun-baru-islam-1446-h-muhammadiyah-jadikan-sebagai-jalan-bermuhasabah-sekaligus-mengagendakan-kemajuan-cn7erxfwL2.jpg
Tahun Baru Islam 1446 H, Muhammadiyah: Jadikan sebagai Jalan Bermuhasabah Sekaligus Mengagendakan Kemajuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/330/3030938/mui-selamat-tahun-baru-islam-1446-h-semoga-lebih-baik-dan-bermanfaat-vqWReCzAqA.jpg
MUI: Selamat Tahun Baru Islam 1446 H, Semoga Lebih Baik dan Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/330/3030917/menag-selamat-tahun-baru-islam-1446-h-mari-tingkatkan-rasa-syukur-atas-segala-nikmat-allah-ta-ala-CMWPz4sVOm.jpeg
Menag: Selamat Tahun Baru Islam 1446 H, Mari Tingkatkan Rasa Syukur Atas Segala Nikmat Allah Ta'ala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/618/3030904/doa-akhir-dan-awal-tahun-hijriah-yang-bisa-dibaca-kaum-muslimin-LOLiQJ7fwg.jpg
Doa Akhir dan Awal Tahun Hijriah yang Bisa Dibaca Kaum Muslimin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/330/3030252/doa-dan-dzikir-tahun-baru-islam-1446-hijriah-aLc0l4vAX9.jpg
Doa dan Dzikir Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/614/3030210/10-contoh-ucapan-selamat-tahun-baru-islam-1446-hijriah-berisi-doa-kebaikan-PRZWYvDY5s.jpg
10 Contoh Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, Berisi Doa Kebaikan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement