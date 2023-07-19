Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

HT: Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |14:00 WIB
HT: Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. (Foto: Instagram @hary.tanoesoedibjo)
JAKARTA – Umat Islam merayakan 1 Muharram 1445 Hijriah pada hari ini. Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H.

"Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H. Semoga tahun ini membawa banyak berkah untuk kita semua," ujar HT dalam unggahan di akun Instagram miliknya, Rabu (19/7/2023).

Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. (Foto: Instagram @hary.tanoesoedibjo)

HT mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik.

"Mari terus berbenah memperbaiki diri, bertumbuh menjadi lebih baik. Berbuat kebaikan-kebaikan baru di tahun yang baru," ajaknya.

"Maju bersama, membangun Indonesia sejahtera," imbuhnya. 

(Hantoro)

