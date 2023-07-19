HT: Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah

Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. (Foto: Instagram @hary.tanoesoedibjo)

JAKARTA – Umat Islam merayakan 1 Muharram 1445 Hijriah pada hari ini. Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H.

"Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H. Semoga tahun ini membawa banyak berkah untuk kita semua," ujar HT dalam unggahan di akun Instagram miliknya, Rabu (19/7/2023).

BACA JUGA: Hary Tanoe Ingin Jurkam Muda Ganjar Pranowo Kemas Konten Menarik bagi Masyarakat

HT mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik.

"Mari terus berbenah memperbaiki diri, bertumbuh menjadi lebih baik. Berbuat kebaikan-kebaikan baru di tahun yang baru," ajaknya.

"Maju bersama, membangun Indonesia sejahtera," imbuhnya.

(Hantoro)