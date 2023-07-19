Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Batuk Kering Gatal, Obati Pakai Ramuan Herbal Simpel ala Ustadz dr Zaidul Akbar

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |15:19 WIB
Batuk Kering Gatal, Obati Pakai Ramuan Herbal Simpel ala Ustadz dr Zaidul Akbar
Ustadz dr Zaidul Akbar memberikan resep ramuan herbal simpel untuk mengobati batuk kering gatal. (Foto: YouTube dr Zaidul Akbar Official)
A
A
A

USTADZ dr Zaidul Akbar memberikan resep ramuan herbal simpel untuk mengobati sakit batuk kering dan gatal. Diketahui bahwa kondisi ini bisa sangat mengganggu kenyamanan.

Batuk kering diartikan sebagai batuk yang tidak disertai dahak atau lendir. Kondisi tersebut dapat disebabkan banyak faktor, mulai paparan asap dan debu, infeksi virus, asma, hingga naiknya asam lambung (gerd).

Info grafis makanan sunah Rasul. (Foto: Okezone)

Bagi kaum Muslimin yang mengalami sakit ini, bisa mencoba resep herbal simpel dari Ustadz dr Zaidul Akbar. Resep ini sudah disusun dalam buku "Jurus Sehat Rasulullah (JSR)".

Ustadz dr Zaidul Akbar merupakan dokter, dai muda, konsultan, sekaligus praktisi pengobatan sunnah. Ia lahir pada 30 November 1977.

Dia juga merupakan salah satu pendiri dan Ketua Umum Perkumpulan Bekam Indonesia (PBI) serta Pengurus Pusat Asosiasi Pengobat Tradisional Indonesia (ASPETRI).

Zaidul Akbar adalah dokter umum lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Angkatan 1997 dan lulus pada 2003. Lalu pernah praktik di rumah sakit Balikpapan serta Jakarta.

Ia mengungkapkan memutuskan berdakwah karena adanya masalah kehalalan obat. Menurut dia, masalah halal haram sangat penting untuk kelangsungan hidup seseorang. 

Halaman:
1 2
