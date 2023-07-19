Sejarah 1 Muharram Tahun Baru Islam, Berawal Penentuan Kalender Hijriah oleh Khalifah Umar

Ilustrasi sejarah 1 Muharram Tahun Baru Islam. (Foto: Freepik)

SEJARAH 1 Muharram yang menjadi Tahun Baru Islam sangatlah penting diketahui semua Muslim. Pasalnya, hari ini kaum Muslimin memasuki penanggalan 1 Muharram 1445 Hijriah atau Tahun Baru Islam 2023 Masehi.

Diketahui bahwa Muharram merupakan bulan haram atau suci bersama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Tersimpan pahala melimpah di dalamnya.

Dilansir laman resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muharram adalah bulan pembuka dalam penanggalan tahun Islam (Hijriah). Sejarah 1 Muharram merupakan tanda peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi.

Muharram sendiri memiliki arti Dilarang. Maksudnya adalah sebelum ajaran Islam datang, bulan Muharram telah dikenal sebagai bulan yang dimuliakan oleh masyarakat Arab Jahiliyah.