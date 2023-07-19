Kisah Perjuangan Rasulullah Membangun Masjid Quba, Tempat Pertama Kali Sholat Berjamaah

INILAH kisah perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam membangun Masjid Quba di Kota Madinah, Arab Saudi. Ini merupakan tempat pertama kali sholat berjamaah.

Masjid Quba memiliki sejarah sangat penting bagi umat Islam, termasuk dari Indonesia. Selain Masjid Quba, ada juga Masjid Qiblatain, Khandak, dan Jabal Uhud yang biasanya di tempat-tempat tersebut para jamaah haji atau umrah diperkenankan turun bus untuk mengabadikan momen.

BACA JUGA: Arab Saudi Akan Perluas Masjid Quba 10 Kali Lipat untuk Tampung 66 Ribu Jamaah

Namun di antara tempat tersebut yang paling ramai dikunjungi jamaah haji atau umrah adalah Masjid Quba. Ini merupakan masjid pertama yang dibangun Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pada tahun 1 Hijriyah di Quba.

Dihimpun dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag), Petugas Haji Indonesia asal Aceh di Sektor 3 Madinah Muhammad Nasril melaporkan bahwa Masjid Quba memiliki pesona keindahan serta nilai sejarah yang penting dalam tarikh Islam sehingga menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi.