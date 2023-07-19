Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Kisah Perjuangan Rasulullah Membangun Masjid Quba, Tempat Pertama Kali Sholat Berjamaah

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |16:19 WIB
Kisah Perjuangan Rasulullah Membangun Masjid Quba, Tempat Pertama Kali Sholat Berjamaah
Kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam membangun Masjid Quba di Madinah. (Foto: Kemenag.go.id)
INILAH kisah perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam membangun Masjid Quba di Kota Madinah, Arab Saudi. Ini merupakan tempat pertama kali sholat berjamaah.

Masjid Quba memiliki sejarah sangat penting bagi umat Islam, termasuk dari Indonesia. Selain Masjid Quba, ada juga Masjid Qiblatain, Khandak, dan Jabal Uhud yang biasanya di tempat-tempat tersebut para jamaah haji atau umrah diperkenankan turun bus untuk mengabadikan momen.

Masjid Quba di Madinah. (Foto : Okezone.com/Widi Agustian)

Namun di antara tempat tersebut yang paling ramai dikunjungi jamaah haji atau umrah adalah Masjid Quba. Ini merupakan masjid pertama yang dibangun Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pada tahun 1 Hijriyah di Quba.

Dihimpun dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag), Petugas Haji Indonesia asal Aceh di Sektor 3 Madinah Muhammad Nasril melaporkan bahwa Masjid Quba memiliki pesona keindahan serta nilai sejarah yang penting dalam tarikh Islam sehingga menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. 

