Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

5 Amalan pada Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H, Memperbanyak Puasa hingga Tobat

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |09:19 WIB
5 Amalan pada Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H, Memperbanyak Puasa hingga Tobat
Ilustrasi amalan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KAUM Muslimin baru saja memasuki 1 Muharram 1445 Hijriah. Terdapat amalan-amalan di Tahun Baru Islam 2023 Masehi ini, mulai membaca doa-doa hingga menunaikan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Semuanya memiliki pahala sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diketahui bahwa Muharram termasuk satu dari empat bulan suci (haram) bersama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Dijelaskan dalam riwayat dari Abu Bakrah radhiallahu'anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Info grafis amalan di bulan Muharram. (Foto: Okezone)

الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

"Sesungguhnya zaman berputar sebagai mana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram (suci), 3 bulan berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharam, kemudian bulan Rajab suku Mudhar, antara Jumadi Tsani dan Sya'ban." (HR Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, bulan Muharram sarat dengan pahala dan ladang beramal bagi kaum Muslimin. Memulai awal tahun dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya pasti dalam melangkah dan menatap masa depan dengan optimis. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/614/3156298/puasa-W5ln_large.jpg
Inilah Keutamaan Puasa Kamis Jumat Sabtu di Bulan Muharram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/614/3155538/muharram-VmFY_large.jpg
Keistimewaan Bulan Muharram dan Amalan yang Dianjurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/614/3153154/muharram-sY1U_large.jpg
7 Peristiwa pada 10 Muharram, Tobat Nabi Adam hingga Musa Selamat dari Kejaran Firaun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/614/3152429/puasa-3WNx_large.jpg
Niat, Jadwal, dan Keutamaan Puasa Asyura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/330/3152318/pernikahan-63Sj_large.jpg
Ini Hukum Menikah pada Bulan Muharram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/618/3152109/doa-ZHms_large.jpg
3 Doa Pilihan saat Hari Asyura 10 Muharram
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement