5 Amalan pada Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H, Memperbanyak Puasa hingga Tobat

KAUM Muslimin baru saja memasuki 1 Muharram 1445 Hijriah. Terdapat amalan-amalan di Tahun Baru Islam 2023 Masehi ini, mulai membaca doa-doa hingga menunaikan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Semuanya memiliki pahala sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diketahui bahwa Muharram termasuk satu dari empat bulan suci (haram) bersama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Dijelaskan dalam riwayat dari Abu Bakrah radhiallahu'anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

"Sesungguhnya zaman berputar sebagai mana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram (suci), 3 bulan berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharam, kemudian bulan Rajab suku Mudhar, antara Jumadi Tsani dan Sya'ban." (HR Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, bulan Muharram sarat dengan pahala dan ladang beramal bagi kaum Muslimin. Memulai awal tahun dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya pasti dalam melangkah dan menatap masa depan dengan optimis.