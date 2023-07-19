Doa Menyambut Tahun Baru Islam 2023 Lengkap dengan Keistimewaannya

DOA menyambut Tahun Baru Islam 2023 atau 1 Muharram 1445 Hijriah. Sangat menarik diketahui kaum Muslimin karena memiliki keutamaan luar biasa besar.

Diketahui bahwa Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah jatuh pada hari ini, Rabu 19 Juli 2023 Masehi. Muharram menjadi awal tahun baru Islam karena menjadi bulan pertama dalam kalender hijriah.

Dihimpun dari Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa sebagian ulama mengatakan tidak ada tuntunan khusus mengenai bacaan doa Tahun Baru Islam.

Syekh Bakr bin Abdillah Abu Zaid rahimahullah berkata, "Syariat Islam tidak pernah mengajarkan atau menganjurkan doa atau zikir untuk awal tahun. Manusia saat ini banyak yang membuat kreasi baru dalam hal amalan berupa doa, zikir, atau tukar menukar ucapan selamat, demikian pula puasa awal tahun baru, menghidupkan malam pertama bulan Muharram dengan sholat, zikir atau doa, puasa akhir tahun dan sebagainya yang semua ini tidak ada dalilnya sama sekali." (Tashih Ad Du'a', halaman 107)

Syekh 'Abdullah At-Tuwaijiriy berkata, "Sebagian orang membuat inovasi baru dalam ibadah dengan membuat-membuat doa awal tahun dan akhir tahun. Sehingga dari sini orang-orang awam ikut-ikutan mengikuti ritual tersebut di berbagai masjid, bahkan terdapat para imam pun mengikutinya. Padahal, doa awal dan akhir tahun tersebut tidak ada pendukung dalil sama sekali dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wassallam dan juga dari para sahabatnya, begitu pula dari para tabi’in. Tidak ada satu hadis pun yang mendukungnya dalam berbagai kitab musnad atau kitab hadis." (Al Bida' Al Hawliyah, halaman 399)

Dilanjutkan pula oleh Syekh At-Tuwaijiriy di halaman yang sama, "Kita tahu bahwa doa adalah ibadah. Pengkhususan suatu ibadah itu harus tawqifiyah (harus dengan dalil). Doa awal dan akhir tahun sendiri tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassallam, tidak pula pernah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ‘anhum."