HOME MUSLIM TAUSYIAH

Benarkah Rumah yang Ada Lukisan dan Patung Tidak Akan Dimasuki Malaikat? Ini Kata Buya Yahya

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:31 WIB
Benarkah Rumah yang Ada Lukisan dan Patung Tidak Akan Dimasuki Malaikat? Ini Kata Buya Yahya
Buya Yahya jelaskan terkait malaikat tidak mau masuk rumah yang ada lukisan dan patung. (Foto: YouTube Al Bahjah TV)
A
A
A

BENARKAH rumah yang ada lukisan dan patung tidak akan dimasuki malaikat? Pimpinan Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al Bahjah Cirebon, KH Yahya Zainul Ma'arif atau akrab disapa Buya Yahya, pun memberikan penjelasannya.

Diketahui bahwa lukisan dan patung kerap dijadikan hiasan di sejumlah rumah. Akan tetapi dari sisi ajaran Islam, ternyata ada hukumnya memajang foto, lukisan, hingga patung.

Ilustrasi lukisan. (Foto: Okezone)

Dalam salah satu riwayat hadits dijelaskan bahwa hukumnya haram memajang foto, lukisan, hingga patung di rumah. Dampaknya, malaikat enggan memasuki rumah itu.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

إنَّ أشدَّ النَّاسِ عذابًا عندَ اللَّهِ يومَ القيامةِ المصوِّرونَ

"Orang yang paling keras adzabnya di hari kiamat, di sisi Allah, adalah tukang gambar." (HR Bukhari dan Muslim)

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam juga bersabda:

إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم

"Sesungguhnya pemilik gambar-gambar (makhluk bernyawa) ini akan diazab di hari kiamat dan diperintahkan kepada mereka untuk menghidupkan gambar yang mereka buat." (HR Bukhari dan Muslim) 

Halaman:
1 2 3
