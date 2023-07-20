Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Kenapa Semut Bisa Sangat Kompak dengan Kelompoknya? Alquran dan Sains Ungkap Penyebabnya

Novie Fauziah-Kamis, 20 Juli 2023 |09:37 WIB
Kenapa Semut Bisa Sangat Kompak dengan Kelompoknya? Alquran dan Sains Ungkap Penyebabnya
Ilustrasi Alquran dan sains menjelaskan tentang sifat kompak hewan semut. (Foto: Unsplash)
A
A
A

SEMUT merupakan hewan jenis serangga yang hidup berkelompok. Keberadaan semut bisa ditemui di mana saja. 

Tapi tahukah Anda, semut ternyata menjadi salah satu hewan yang disebutkan di dalam ayat-ayat suci Alquran.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Penyebutan semut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

ىٰٓ إِذَآ أَتَوْا۟ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا۟ مَسَٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

"Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: 'Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari'." (QS An-Naml: 18)

