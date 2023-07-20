Kenapa Semut Bisa Sangat Kompak dengan Kelompoknya? Alquran dan Sains Ungkap Penyebabnya

Ilustrasi Alquran dan sains menjelaskan tentang sifat kompak hewan semut. (Foto: Unsplash)

SEMUT merupakan hewan jenis serangga yang hidup berkelompok. Keberadaan semut bisa ditemui di mana saja.

Tapi tahukah Anda, semut ternyata menjadi salah satu hewan yang disebutkan di dalam ayat-ayat suci Alquran.

Penyebutan semut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

ىٰٓ إِذَآ أَتَوْا۟ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا۟ مَسَٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

"Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: 'Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari'." (QS An-Naml: 18)