Kenapa Semut Bisa Sangat Kompak dengan Kelompoknya? Alquran dan Sains Ungkap Penyebabnya

SEMUT merupakan hewan jenis serangga yang hidup berkelompok. Keberadaan semut bisa ditemui di mana saja.
Tapi tahukah Anda, semut ternyata menjadi salah satu hewan yang disebutkan di dalam ayat-ayat suci Alquran.
Penyebutan semut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:
ىٰٓ إِذَآ أَتَوْا۟ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا۟ مَسَٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
"Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: 'Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari'." (QS An-Naml: 18)