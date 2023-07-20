Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Cerdas! Abu Nawas Buktikan Fitnah Lebih Kejam dari Pembunuhan, Orang-Orang Langsung Tobat

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |05:21 WIB
Cerdas! Abu Nawas Buktikan Fitnah Lebih Kejam dari Pembunuhan, Orang-Orang Langsung Tobat
Ilustrasi aksi cerdas Abu Nawas buktikan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas pada suati hari sedang duduk bersama kawan-kawannya. Ia kemudian memberi sebuah nasihat tentang bahaya fitnah

Dalam ajaran agama Islam dijelaskan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian salah seorang kawan bertanya kepada Abu Nawas.

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

"Wahai Abu Nawas, bukannya fitnah hanya dilakukan oleh mulut, tidak mengakibatkan cacat, tidak pula mengeluarkan luka yang dapat mengeluarkan darah, tapi kenapa dianggap lebih kejam daripada pembunuhan?" ujar salah seorang kawannya seperti dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official.

"Sedangkan pembunuhan bukan mengakibatkan cacat, tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang," sambung kawan itu lagi.

Abu Nawas pun menjawab bahwa dampak yang ditimbulkan dari fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan Abu Nawas yang bertanya itu makin penasaran dengan penjelasan tersebut.

"Masak sih Abu Nawas? Bisakah kau buktikan ucapanmu itu. Aku sendiri tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah," tanya kawan Abu Nawas. 

