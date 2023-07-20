Viral Ayah Lupa Ninggalin Anak di Masjid, Baru Ingat saat Ditegur Istri

ADA-ada saja kelakuan seorang ayah ketika mengajak anaknya pergi ke masjid. Datang berdua, pulang dengan santainya hanya seorang diri.

Inilah yang dialami oleh ayah dalam video viral unggahan akun TikTok @keluargajawabatak. Ketika baru pulang dari masjid, pria yang mengenakan baju koko lengkap dengan peci itu memasuki rumah tanpa sang anak.

Istri yang sadar akan hal itu langsung bertanya kepada suaminya tentang keberadaan si kecil. Dengan wajah sedikit bingung, sang suami langsung menyadari ada sesuatu yang tertinggal.

"Pantes kok ada yang kurang," kata si ayah seperti dikutip pada Kamis (20/7/2023).