Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Ayah Lupa Ninggalin Anak di Masjid, Baru Ingat saat Ditegur Istri

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |17:20 WIB
Viral Ayah Lupa Ninggalin Anak di Masjid, Baru Ingat saat Ditegur Istri
Viral ayah lupa ninggalin anak di masjid. (Foto: TikTok @keluargajawabatak)
A
A
A

ADA-ada saja kelakuan seorang ayah ketika mengajak anaknya pergi ke masjid. Datang berdua, pulang dengan santainya hanya seorang diri.

Inilah yang dialami oleh ayah dalam video viral unggahan akun TikTok @keluargajawabatak. Ketika baru pulang dari masjid, pria yang mengenakan baju koko lengkap dengan peci itu memasuki rumah tanpa sang anak.

Viral ayah lupa ninggalin anak di masjid. (Foto: TikTok @keluargajawabatak)

Istri yang sadar akan hal itu langsung bertanya kepada suaminya tentang keberadaan si kecil. Dengan wajah sedikit bingung, sang suami langsung menyadari ada sesuatu yang tertinggal.

"Pantes kok ada yang kurang," kata si ayah seperti dikutip pada Kamis (20/7/2023). 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement