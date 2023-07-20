Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Inilah Kebun Buah Tin di Thaif yang Jadi Saksi Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:16 WIB
Inilah Kebun Buah Tin di Thaif yang Jadi Saksi Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad
Kebun buah tin di Thaif yang menjadi saksi beratnya dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: YouTube Kang Irlan)
PERNAHKAN Anda mendengar nama buah tin? Ya, buah tin disebut dalam ayat-ayat suci Alquran dan dijelaskan berasal dari surga.

Ternyata kebun buah tin bisa dijumpai di Arab Saudi. Sering juga dikunjungi oleh jamaah haji atau umrah, termasuk dari Indonesia, usai menunaikan ibadah.

Buah tin. (Foto: YouTube Kang Irlan)

Penampakan kebun buah tin ini diabadikan oleh vloger Kang Irlan. Melalui kanal YouTube-nya, ia memperlihatkan suasana kebun buah tin yang berlokasi di Kota Thaif, Arab Saudi.

"Insya Allah kita akan panen buah tin," kata Kang Irlan dalam unggahan videonya. 

