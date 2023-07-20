Melihat Panen Kurma secara Tradisional di Madinah, Bisa Makan Langsung dari Pohonnya Lho

KURMA adalah salah satu buah kesukaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Buah ini memiliki segudang manfaat dan banyak ditanam di negara Timur Tengah, salah satunya Arab Saudi.

Kurma juga diketahui mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kemudian dapat mencegah berbagai penyakit.

Salah satu vloger asal Indonesia yakni Alman Mulyana memperlihatkan cara memanen kurma secara tadisional. Panen ini dilakukan di salah satu perkebunan di Kota Madinah, Arab Saudi.

Dalam video berdurasi 14 menit 26 detik yang diunggah, Alman memperlihatkan suasana kebun yang dipenuhi berbagai jenis pohon kurma. Mulai kurma termahal yakni kurma ajwa hingga kurma yang bewarna kuning terang atau disebut sebagai kurma barhi.