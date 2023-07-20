Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Ingin Anak Sembuh dari Demam? Bacakan Surat-Surat Alquran Berikut Ini

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:02 WIB
Ingin Anak Sembuh dari Demam? Bacakan Surat-Surat Alquran Berikut Ini
Ilustrasi bacaan surat-surat Alquran untuk menyembuhkan anak demam. (Foto: Istimewa/Momjunction)
A
A
A

MEMILIKI anak yang sehat merupakan impian setiap orangtua. Namun tentu saja ada momen ketika anak sakit atau demam karena berbagai faktor, misalnya cuaca, terinfeksi virus, dan lain sebagainya.

Ketika anak demam, tentunya para orangtua merasa khawatir. Beberapa di antara mereka juga ada yang panik dan langsung membawa sang anak ke dokter.

Ustadz Ammi Nur Baits ST BA membagikan bacaan surat-surat Alquran untuk menyembuhkan anak demam. (Foto: Instagram @amminurbaits)

Menurut ajaran Islam, ada lho cara menyembuhkan anak demam. Dai muda asal Yogyakarta Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menjelaskan salah satunya dengan melakukan ruqyah.

"Di antara obat yang mujarab ketika anak mengalami demam atau kita mengalami demam adalah di-ruqyah. Dengan membaca Surat Al Fatihah, Ayat Kursi, Al Ikhlas, Al Falaq, dan An-Nas, atau surat-surat yang lainnya," ujar Ustadz Ammi seperti dikutip dari Instagram @amminurbaits, Kamis (20/7/2023). 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Alquran Ruqyah demam Tips Muslim
