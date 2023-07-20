Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Detoks Usus Simpel, Ikuti Resep Herbal dari Ustadz dr Zaidul Akbar Berikut Ini

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |19:20 WIB
Detoks Usus Simpel, Ikuti Resep Herbal dari Ustadz dr Zaidul Akbar Berikut Ini
Ustadz dr Zaidul Akbar membagikan resep herbal detoks usus. (Foto: YouTube dr Zaidul Akbar Official)
A
A
A

USTADZ dr Zaidul Akbar membagikan resep herbal simpel untuk detoks usus. Ini merupakan cara membersihkan organ pencernaan usus. 

Diketahui bahwa usus sangat perlu dijaga kesehatan dan kebersihannya. Pasalnya, usus yang kotor akan menimbulkan risiko berbagai penyakit, bahkan tidak hanya yang berhubungan dengan pencernaan.

Ilustrasi usus. (Foto: Shutterstock)

Ustadz dr Zaidul Akbar pun membagikan resep herbal untuk membersihkan usus melalui detoks. Resep-resep herbal ini sudah disusun dalam buku "Jurus Sehat Rasulullah (JSR)".

Adapun Ustadz dr Zaidul Akbar adalah pakar kesehatan, dai muda, konsultan, serta praktisi pengobatan sunnah. Ia lahir pada 30 November 1977. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
