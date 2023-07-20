Kisah Mualaf Cantik Asal Yogyakarta, Berawal Bingung Ajaran Tuhan Ada Wujudnya

KISAH mualaf yang menyentuh kali ini datang dari perempuan muda cantik bernama Christine Elizabeth. Ia terlahir dari keluarga non-Islam.

"Christine ngekos di Kota Gede. Dari kecil sudah non-Muslim," ucapnya seperti dikutip dari YouTube Mualaf Center Yogyakarta.

Namun sudah sejak lama wanita cantik yang menetap di Yogyakarta ini memiliki keraguan tentang Tuhan yang dipercayai oleh agamanya dulu.

Dimulai dari kepercayaan bahwa Tuhan ada wujudnya. Ia kemudian membandingkan jika Tuhan ada wujudnya, lalu orang yang tidak bisa melihat alias tunanetra otomatis tidak bisa melihat Tuhan.