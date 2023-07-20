Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Dulu Benci Nabi dan Poligami, Rita pun Dapat Hidayah dan Mantap Jadi Mualaf

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:27 WIB
Dulu Benci Nabi dan Poligami, Rita pun Dapat Hidayah dan Mantap Jadi Mualaf
Kisah mualaf Rita yang dulu membenci Nabi dan poligami. (Foto: YouTube Ngaji Cerdas)
A
A
A

TIDAK ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Orang yang sebelumnya sangat membenci, bisa saja mendadak timbul rasa cinta. Inilah yang dialami wanita cantik bernama Rita.

Perempuan asal Bogor yang sebelumnya non-Muslim ini pada akhirnya memutuskan menjadi mualaf. Kisah perjalanan Rita dalam meraih hidayah Islam tidaklah mudah.

Kisah mualaf Rita yang dulu membenci Nabi dan poligami. (Foto: YouTube Ngaji Cerdas)

Awalnya ia memeluk agama Islam karena menikah dengan suaminya. Namun saat itu Rita merasa kurang memahami Islam, walaupun sudah menjadi seorang Muslimah.

Dia mengaku bahwa suaminya tidak membimbingnya untuk memahami Islam. Bahkan, Rita belajar sholat dan dasar-dasar keislaman dari tetangganya.

"Saat saya masuk Islam yang pertama itu saat pernikahan. Saya enggak dapat apa pun. Saya hanya bisanya belajar sholat, itu pun saya juga kikuk. Kikuknya karena bingung, apa namanya gerakan-gerakan sholat itu, karena hanya diajari sama tetangga dan enggak ada guru," ungkap Rita dalam kanal YouTube Ngaji Cerdas. 

