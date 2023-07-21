Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Benarkah Jumat Sore Waktu Mustajab Berdoa?

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:02 WIB
Benarkah Jumat Sore Waktu Mustajab Berdoa?
Ilustrasi Jumat sore waktu mustajab berdoa. (Foto: Shutterstock)
BENARKAH Jumat sore waktu mustajab berdoa? Jawabannya adalah benar. Waktu tersebut adalah sore bakda Sholat Ashar. Oleh karena itu, kaum Muslimin diimbau jangan pernah melewatkannya.

Adapun dalil Jumat sore waktu mustajab berdoa, sebagaimana dihimpun dari Muslim.or.id, Rasulullah Shallallahu alahi wa sallam bersabda:

يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لاَ يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ

Artinya: "Pada hari Jumat terdapat 12 jam (pada siang hari), di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba Muslim pun memohon sesuatu kepada Allah melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah Ashar." (HR Abu Dawud)

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Iman Ahmad Rahimahullah juga menjelaskan bahwa waktu mustajab itu adalah bakda Ashar. Beliau berkata:

قال الإمام أحمد : أكثر الأحاديث في الساعة التي تُرجى فيها إجابة الدعوة : أنها بعد صلاة العصر ، وتُرجى بعد زوال الشمس . ونقله عنه الترمذي

Artinya: "Kebanyakan hadis mengenai waktu yang diharapkan terkabulnya doa adalah bakda Ashar dan setelah matahari bergeser (waktu Sholat Jumat)." (Lihat Fatwa Sual Wal Jawab Nomor 112165) 

