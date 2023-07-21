Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Mengapa Khalid bin Walid Dijuluki sebagai Pedang Allah?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |09:09 WIB
Mengapa Khalid bin Walid Dijuluki sebagai Pedang Allah?
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

MENGAPA Khalid bin Walid dijuluki sebagai pedang Allah? Hal ini menarik dibahas untuk mengetahui sejarah serta perjuangannya dalam menyebarkan ajaran agama Islam.

Dilansir laman Britannica, nama asli dari Khalid bin Walid adalah Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughhirah al-Makhzumi. Dia lahir pada 592 Masehi pernah menjadi komando Muslim pada masa Khalifah Abu Bakar hingga Khalifah Umar.

Khalid pernah dikirim ke daerah yang jauh serta sulit untuk dilawan. Selain itu, ia pernah mengalahkan pasukan lawannya di Byzantium, Palestina, hingga Syria. Khalid bin Walid pernah menaklukkan musuh di Perang Yarmuk saat melawan 150.000 tentara Hercules, sementara pasukannya hanya 40.000 prajurit. Pada 642, Khalid bin Walid meninggal dunia di Homs, Suriah.

Lantas mengapa Khalid bin Walid dijuluki sebagai pedang Allah? Simak di sini. Seperti diketahui, Khalid mulanya tidak beragama Islam dan bahkan pernah berperang melawan umat Muslim.

Singkat cerita, setelah memeluk agama Islam, Khalid pun berbalik, berjuang dengan berani, dan menyebarkan agama Islam di Irak dan Suriah. Pada masa peperangan dahulu, Khalid memerintahkan tentara Muslim untuk berperang melawan dua negara besar, Persia dan Bizantium.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/614/3155167/perang-BxCY_large.jpg
Kisah Perang Mu'tah: Kala 3 Ribu Pasukan Muslim Lawan 200 Ribu Prajurit Romawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/330/3076981/bulan-rabiul-akhir-arti-sejarah-peristiwa-yang-terjadi-di-dalamnya-qSUxMP26Iq.jpg
Bulan Rabiul Akhir: Arti, Sejarah, Peristiwa yang Terjadi di Dalamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/621/3026444/sejarah-pedang-zulfikar-milik-nabi-muhammad-kunci-kemenangan-pasukan-muslimin-57BAkUijcu.jpg
Sejarah Pedang Zulfikar Milik Nabi Muhammad, Kunci Kemenangan Pasukan Muslimin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/615/3026321/sejarah-islam-di-ethiopia-negara-tujuan-hijrah-para-sahabat-nabi-qEFmtJ0yUU.jpg
Sejarah Islam di Ethiopia, Negara Tujuan Hijrah Para Sahabat Nabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/621/3022361/sejarah-nyate-daging-kurban-tradisi-menjalin-silaturahmi-q7HwaWXgwx.jpg
Sejarah Nyate Daging Kurban: Tradisi Menjalin Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/615/3005537/sejarah-masuknya-islam-ke-guinea-yang-jadi-lawan-timnas-indonesia-u-23-menuju-olimpiade-paris-2024-NbQQabW54h.jpg
Sejarah Masuknya Islam ke Guinea yang Jadi Lawan Timnas Indonesia U-23 Menuju Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement