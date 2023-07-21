Mengapa Khalid bin Walid Dijuluki sebagai Pedang Allah?

MENGAPA Khalid bin Walid dijuluki sebagai pedang Allah? Hal ini menarik dibahas untuk mengetahui sejarah serta perjuangannya dalam menyebarkan ajaran agama Islam.

Dilansir laman Britannica, nama asli dari Khalid bin Walid adalah Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughhirah al-Makhzumi. Dia lahir pada 592 Masehi pernah menjadi komando Muslim pada masa Khalifah Abu Bakar hingga Khalifah Umar.

Khalid pernah dikirim ke daerah yang jauh serta sulit untuk dilawan. Selain itu, ia pernah mengalahkan pasukan lawannya di Byzantium, Palestina, hingga Syria. Khalid bin Walid pernah menaklukkan musuh di Perang Yarmuk saat melawan 150.000 tentara Hercules, sementara pasukannya hanya 40.000 prajurit. Pada 642, Khalid bin Walid meninggal dunia di Homs, Suriah.

Lantas mengapa Khalid bin Walid dijuluki sebagai pedang Allah? Simak di sini. Seperti diketahui, Khalid mulanya tidak beragama Islam dan bahkan pernah berperang melawan umat Muslim.

Singkat cerita, setelah memeluk agama Islam, Khalid pun berbalik, berjuang dengan berani, dan menyebarkan agama Islam di Irak dan Suriah. Pada masa peperangan dahulu, Khalid memerintahkan tentara Muslim untuk berperang melawan dua negara besar, Persia dan Bizantium.