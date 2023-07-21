Terungkap! Ini Penyebab Sumur Zamzam Tidak Pernah Kering meski Sudah Diambil Selama Ribuan Tahun

AIR zamzam disebut sebagai air paling suci di dunia. Air zamzam pun menjadi salah satu oleh-oleh wajib dan berharga jika berkunjung ke Arab Saudi.

Lantas, pernahkah Anda melihat sumur zamzam sebagai sumber dari air zamzam yang selama ini selalu dicari-cari?

Air zamzam bukan sekadar air yang mengalir begitu saja. Terdapat catatan sejarah dan mukjizat di balik munculnya air zamzam. Berawal kisah Nabi Ibrahim Alaihissallam dan istrinya Hajar.

Kala itu putra dari Nabi Ibrahim dan Hajar yakni Nabi Ismail Alaihissallam dibawa ke gurun pasir. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan negerinya itu.