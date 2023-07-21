Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Terungkap! Ini Penyebab Sumur Zamzam Tidak Pernah Kering meski Sudah Diambil Selama Ribuan Tahun

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:21 WIB
Terungkap! Ini Penyebab Sumur Zamzam Tidak Pernah Kering meski Sudah Diambil Selama Ribuan Tahun
Sumur air zamzam di Tanah Suci. (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

AIR zamzam disebut sebagai air paling suci di dunia. Air zamzam pun menjadi salah satu oleh-oleh wajib dan berharga jika berkunjung ke Arab Saudi.

Lantas, pernahkah Anda melihat sumur zamzam sebagai sumber dari air zamzam yang selama ini selalu dicari-cari?

Sumur air zamzam di dekat rumah Rasulullah lahir di Makkah. (Foto: YouTube Alman Mulyana)

Air zamzam bukan sekadar air yang mengalir begitu saja. Terdapat catatan sejarah dan mukjizat di balik munculnya air zamzam. Berawal kisah Nabi Ibrahim Alaihissallam dan istrinya Hajar.

Kala itu putra dari Nabi Ibrahim dan Hajar yakni Nabi Ismail Alaihissallam dibawa ke gurun pasir. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan negerinya itu. 

Berita Terkait
Doa Minum Air Zamzam Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahan
Kenapa Sumur Zamzam Tidak Pernah Kering? Ini Penyebabnya
3 Keajaiban Air Zamzam yang Dirasakan Para Ulama, Salah Satunya Membuat Fasih Mengajar
Benarkah Ada Sunnah Minum Air Zamzam Sambil Berdiri?
7 Cara Membedakan Air Zamzam Asli dan Palsu, Jamaah Haji serta Umrah Wajib Tahu
Apakah Air Zamzam Boleh Dimasukkan ke Koper Bagasi?
