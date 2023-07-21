Ini Resep Teh Herbal Obat Flu ala Ustadz dr Zaidul Akbar, Mudah Membuatnya

USTADZ dr Zaidul Akbar membagikan resep teh herbal obat flu. Sekadar diketahui bahwa flu atau pilek terjadi karena adanya infeksi rhinovirus, kondisi ini disebut penyakit selesma atau common cold.

Tidak hanya itu, pilek atau flu sebenarnya adalah gejala yang bisa saja disebabkan oleh penyakit atau kondisi kesehatan lain. Sementara beberapa penyebab munculnya gejala pilek di antaranya udara dingin atau kering.

Anda atau keluarga yang mengalami flu atau pilek bisa mencoba resep herbal dari Ustadz dr Zaidul Akbar. Resep-resep herbal ini sudah ia susun dalam buku "Jurus Sehat Rasulullah (JSR)".

Adapun Ustadz dr Zaidul Akbar merupakan pakar kesehatan, dai muda, konsultan, serta praktisi pengobatan sunnah. Dia lahir pada 30 November 1977.