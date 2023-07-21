Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Ini Resep Teh Herbal Obat Flu ala Ustadz dr Zaidul Akbar, Mudah Membuatnya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:21 WIB
Ini Resep Teh Herbal Obat Flu ala Ustadz dr Zaidul Akbar, Mudah Membuatnya
Ustadz dr Zaidul Akbar. (Foto: YouTube dr Zaidul Akbar Official)
A
A
A

USTADZ dr Zaidul Akbar membagikan resep teh herbal obat flu. Sekadar diketahui bahwa flu atau pilek terjadi karena adanya infeksi rhinovirus, kondisi ini disebut penyakit selesma atau common cold.

Tidak hanya itu, pilek atau flu sebenarnya adalah gejala yang bisa saja disebabkan oleh penyakit atau kondisi kesehatan lain. Sementara beberapa penyebab munculnya gejala pilek di antaranya udara dingin atau kering.

Ilustrasi resep teh herbal obat flu ala Ustadz dr Zaidul Akbar. (Foto: Freepik)

Anda atau keluarga yang mengalami flu atau pilek bisa mencoba resep herbal dari Ustadz dr Zaidul Akbar. Resep-resep herbal ini sudah ia susun dalam buku "Jurus Sehat Rasulullah (JSR)".

Adapun Ustadz dr Zaidul Akbar merupakan pakar kesehatan, dai muda, konsultan, serta praktisi pengobatan sunnah. Dia lahir pada 30 November 1977. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/614/3037441/ustadz-dr-zaidul-akbar-bagikan-resep-teh-herbal-obat-flu-mudah-bikinnya-lho-AcGSghYtuq.jpg
Ustadz dr Zaidul Akbar Bagikan Resep Teh Herbal Obat Flu, Mudah Bikinnya Lho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/616/3001189/ustadz-dr-zaidul-akbar-ungkap-cara-bikin-rambut-uban-hitam-lagi-cukup-minum-1-ramuan-herbal-ini-FGDGNxwAi1.jpg
Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Cara Bikin Rambut Uban Hitam Lagi, Cukup Minum 1 Ramuan Herbal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/330/2984607/benarkah-puasa-bisa-melawan-sel-kanker-ini-penjelasan-ustadz-dr-zaidul-akbar-ljAJVQ1IAa.jpg
Benarkah Puasa Bisa Melawan Sel Kanker? Ini Penjelasan Ustadz dr Zaidul Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/616/2957588/bakwan-goreng-bisa-jadi-makanan-sehat-ini-cara-bikinnya-kata-ustadz-dr-zaidul-akbar-blorwcYuAI.jpg
Bakwan Goreng Bisa Jadi Makanan Sehat, Ini Cara Bikinnya Kata Ustadz dr Zaidul Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/614/2953538/petai-dan-pare-disebut-bisa-atasi-diabetes-ini-kata-ustadz-dr-zaidul-akbar-Bh6CPcFINX.jpg
Petai dan Pare Disebut Bisa Atasi Diabetes, Ini Kata Ustadz dr Zaidul Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/616/2950483/asam-lambung-ustadz-dr-zaidul-akbar-ungkap-bisa-diatasi-pakai-air-tajin-FXPTv5byQA.jpg
Asam Lambung, Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Bisa Diatasi Pakai Air Tajin
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement