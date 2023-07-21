Gaya Hijab Jihan Fahira dengan Gamis Hitam, Cantik dan Makin Awet Muda

JIHAN Fahira pernah mendapat julukan "Ratu Sinetron" karena perannya yang luar biasa di layar kaca televisi Indonesia. Beberapa sinetron yang membuat namanya makin dikenal di antaranya "Tersanjung" serta "Tersayang".

Jihan Fahira pun bertemu dengan jodohnya yakni aktor Primus Yustisio di lokasi syuting sinteron. Ia dan suami sebelumnya diketahui sering terlibat dalam sebuah sinetron bersama, salah satunya "Kalau Cinta Jangan Marah" yang menjadikan benih-benih cinta muncul di antara mereka.

Sejak dipertemukan, Jihan Fahira dan Primus Yustisio terlihat makin dekat hingga akhirnya bertunangan pada 2002. Mereka kemudian menikah di tahun 2004.

Seiring berjalannya waktu, Jihan Fahira dan Primus memutuskan hijrah. Mereka lebih fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.