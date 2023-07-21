Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun Hijriyah yang Dianjurkan dalam Islam

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:21 WIB
Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun Hijriyah yang Dianjurkan dalam Islam
Ilustrasi bacaan doa akhir dan awal tahun hijriyah yang dianjurkan dalam Islam. (Foto: Freepik)
A
A
A

BACAAN doa akhir dan awal tahun hijriyah yang dianjurkan dalam Islam. Diketahui bahwa tanggal 1 Muharram 1445 Hijriyah dimulai pada 19 Juli 2023 Masehi. Muharram sendiri menjadi awal Tahun Baru Islam karena merupakan bulan pertama dalam kalender hijriah.

Dilansir Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa sebagian ulama mengatakan tidak ada tuntunan mengenai doa awal bulan Muharram atau doa akhir dan awal tahun hijriyah.

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Syekh Bakr bin Abdillah Abu Zaid rahimahullah berkata, "Syariat Islam tidak pernah mengajarkan atau menganjurkan doa atau zikir untuk awal tahun. Manusia saat ini banyak yang membuat kreasi baru dalam hal amalan berupa doa, zikir, atau tukar menukar ucapan selamat, demikian pula puasa awal tahun baru, menghidupkan malam pertama bulan Muharram dengan sholat, zikir atau doa, puasa akhir tahun dan sebagainya yang semua ini tidak ada dalilnya sama sekali." (Tashih Ad Du'a', halaman 107)

Syekh 'Abdullah At-Tuwaijiriy berkata, "Sebagian orang membuat inovasi baru dalam ibadah dengan membuat-membuat doa awal tahun dan akhir tahun. Sehingga dari sini orang-orang awam ikut-ikutan mengikuti ritual tersebut di berbagai masjid, bahkan terdapat para imam pun mengikutinya. Padahal, doa awal dan akhir tahun tersebut tidak ada pendukung dalil sama sekali dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wassallam dan juga dari para sahabatnya, begitu pula dari para tabi’in. Tidak ada satu hadis pun yang mendukungnya dalam berbagai kitab musnad atau kitab hadis." (Al Bida' Al Hawliyah, halaman 399)

Dilanjutkan pula oleh Syekh At-Tuwaijiriy di halaman yang sama, "Kita tahu bahwa doa adalah ibadah. Pengkhususan suatu ibadah itu harus tawqifiyah (harus dengan dalil). Doa awal dan akhir tahun sendiri tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassallam, tidak pula pernah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ‘anhum." 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
