3 Doa agar Terbebas dari Utang Lengkap Bacaan Arab Latin dan Artinya

DOA agar terbebas dari utang berikut ini sangat penting diketahui kaum Muslimin. Tersimpan keutamaan sangat besar di balik doa-doa ini.

Doa pelunas utang sangat baik diamalkan ketika belum ataupun sudah bisa menyelesaikan sangkut-paut tersebut. Dengan bisa membayar tanggungan utang, maka menjadi sebuah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri seorang Muslim.

Doa agar terbebas dari utang merupakan ungkapan atas anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang melapangkan rezeki. Berikut bacaan doa-doa tersebut, sebagaimana dihimpun dari aplikasi Apa Doanya:

Doa 1

اَللَّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Allaahummakfinii bihalaalika 'an haroomika, wa aghninii bifadhlika 'amman siwaak.

"Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki-Mu yang halal (hingga aku terhindar) dari yang haram. Jadikanlah aku kaya dengan karunia-Mu (hingga aku tidak minta) kepada selain-Mu."

(HR Abdullah bin Ahmad dalam Zawa-idul Musnad nomor 1319; At-Tirmidzi 3563, dan Al-Hakim 1/537. At-Tirmidzi mengatakannya sebagai hadis hasan, dan dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani. Sedangkan Al-Hakim mensahihkannya)