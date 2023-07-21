Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

3 Doa agar Terbebas dari Utang Lengkap Bacaan Arab Latin dan Artinya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |16:21 WIB
3 Doa agar Terbebas dari Utang Lengkap Bacaan Arab Latin dan Artinya
Ilustrasi doa agar terbebas dari utang. (Foto: Okezone)
A
A
A

DOA agar terbebas dari utang berikut ini sangat penting diketahui kaum Muslimin. Tersimpan keutamaan sangat besar di balik doa-doa ini.

Doa pelunas utang sangat baik diamalkan ketika belum ataupun sudah bisa menyelesaikan sangkut-paut tersebut. Dengan bisa membayar tanggungan utang, maka menjadi sebuah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri seorang Muslim.

Doa agar terbebas dari utang merupakan ungkapan atas anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang melapangkan rezeki. Berikut bacaan doa-doa tersebut, sebagaimana dihimpun dari aplikasi Apa Doanya:

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Doa 1

اَللَّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Allaahummakfinii bihalaalika 'an haroomika, wa aghninii bifadhlika 'amman siwaak.

"Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki-Mu yang halal (hingga aku terhindar) dari yang haram. Jadikanlah aku kaya dengan karunia-Mu (hingga aku tidak minta) kepada selain-Mu."

(HR Abdullah bin Ahmad dalam Zawa-idul Musnad nomor 1319; At-Tirmidzi 3563, dan Al-Hakim 1/537. At-Tirmidzi mengatakannya sebagai hadis hasan, dan dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani. Sedangkan Al-Hakim mensahihkannya) 

