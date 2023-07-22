Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Jadwal Sholat Hari Ini Ahad 23 Juli 2023 M/5 Muharram 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |00:23 WIB
Jadwal Sholat Hari Ini Ahad 23 Juli 2023 M/5 Muharram 1445 H
Ilustrasi masjid dan jadwal sholat hari ini. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

JADWAL sholat hari ini Ahad 23 Juli 2023 Masehi/5 Muharram 1445 Hijriah. Sangat membantu umat Islam Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Diketahui bahwa sholat berjamaah tepat waktu di masjid memiliki keutamaan sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala sangat besar bagi umat Islam yang mengerjakannya.

Info grafis adab masuk masjid sesuai sunnah Rasul. (Foto: Okezone)

Dalam riwayat sahabat Anas radhiyallahu ‘anhu menjelaskan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam suatu malam mengakhirkan Sholat Isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah sholat, lalu bersabda:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian." (HR Bukhari nomor 645 dan Muslim: 650) 

