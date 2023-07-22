Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Sangat Besar! Ini Pahala Puasa Tasua dan Asyura pada 9-10 Muharram

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |16:22 WIB
Sangat Besar! Ini Pahala Puasa Tasua dan Asyura pada 9-10 Muharram
Ilustrasi pahala puasa Tasua dan Asyura. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SANGAT besar! Ini pahala puasa Tasua dan Asyura pada 9–10 Muharram. Dengan mengetahuinya bisa membuat lebih semangat mengerjakannya. Apalagi dapat menghapus dosa-dosa.

Adapun Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1445 Hijriah, sebagaimana ketetetapan Pemerintah Indonesia, jatuh pada 19 Juli 2023 Masehi. Nah, berikut jadwal puasa sunnah pada bulan Muharram:

- Puasa Tasua 9 Muharram: Kamis 27 Juli

- Puasa Asyura 10 Muharram: Jumat 28 Juli

- Puasa Ayyamul Bidh 13–15 Muharram: 31 Juli–2 Agustus

Info grafis amalan di bulan Muharram. (Foto: Okezone)

Pahala Puasa Tasua dan Asyura

Dilansir Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan, dalam rangka menyelisihi Yahudi, umat Islam diperintahkan berpuasa pada hari sebelumnya, yaitu berpuasa pada hari kesembilan (Tasua).

Ibnu Abbas radhiyallahu ’anhuma berkata, ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum Muslimin melakukannya, ketika itu ada yang berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

"Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." 

Halaman:
1 2 3
