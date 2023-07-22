Masya Allah! Amalan Ini Bisa Membuat Sakaratul Maut Terasa seperti Digigit Semut

USTADZ Dr Khalid Basalamah Lc MA mengungkapkan ada amalan yang bisa membuat sakaratul maut terasa seperti digigit semut. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah tausiyahnya.

Dia mengatakan, sakaratul maut pasti menghampiri setiap insan di dunia. Manusia tidak tahu kapan dan di mana takdir dirinya akan meninggal dunia, dan pasti akan merasakan sakaratul maut.

Ustadz Khalid Basalamah pun menyarankan kaum Muslimin untuk melakukan amalan yang membuat sakaratul maut seperti digigit semut. Amalan supaya mendapat sakarataul maut yang ringan dan tidak merasakan kesakitan besar.

Ketika waktu kematian tiba, kata dia, Malaikat Izrail akan mencabut nyawa seseorang. Proses mencabut nyawa seseorang oleh malaikat maut ini disebut sebagai sakaratul maut.

"Sesungguhnya mati itu punya sakarat. Apa itu sakarat? Sakarat adalah detik-detik yang menegangkan saat menunggu, karena tidak tahu kapan datangnya," kata Ustadz Khalid Basalamah seperti dikutip dari kanal YouTube Al Haqq Dakwah Portal.