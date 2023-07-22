Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ajaib! Abu Nawas Dipenjara tapi Bisa Garap Ladang di Rumahnya

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |06:23 WIB
Ajaib! Abu Nawas Dipenjara tapi Bisa Garap Ladang di Rumahnya
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas. (Foto: YouTube Tabassam Channel)
AJAIB banget! Abu Nawas dipenjara tapi bisa garap ladang di rumahnya. Gimana caranya? Simak cerita lucunya berikut ini.

Berawal dari sebuah keteledoran yang tidak bisa ditoleransi pihak kerajaan, Abu Nawas menjadi buronan Baginda Raja. Dia pun mengerahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas di rumahnya.

Ilustrasi cerita Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Tibalah prajurit istana di rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas dan istrinya sedang mencangkul di ladang yang akan ditanami kentang.

Baru mencangkul beberapa meter saja, tanpa ampun para prajurit menggelandang Abu Nawas ke penjara istana. 

