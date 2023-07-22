Ajaib! Abu Nawas Dipenjara tapi Bisa Garap Ladang di Rumahnya

AJAIB banget! Abu Nawas dipenjara tapi bisa garap ladang di rumahnya. Gimana caranya? Simak cerita lucunya berikut ini.

Berawal dari sebuah keteledoran yang tidak bisa ditoleransi pihak kerajaan, Abu Nawas menjadi buronan Baginda Raja. Dia pun mengerahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas di rumahnya.

Tibalah prajurit istana di rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas dan istrinya sedang mencangkul di ladang yang akan ditanami kentang.

Baru mencangkul beberapa meter saja, tanpa ampun para prajurit menggelandang Abu Nawas ke penjara istana.