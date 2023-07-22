Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Masya Allah! Alquran dan Sains Ungkap 3 Kegelapan di Perut Ibu Hamil, Apa Saja?

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |09:05 WIB
Masya Allah! Alquran dan Sains Ungkap 3 Kegelapan di Perut Ibu Hamil, Apa Saja?
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap tiga kegelapan dalam perut ibu hamil. (Foto: Istimewa/pbs.org)
A
A
A

ALQURAN dan sains sudah lebih dulu mengungkap banyak fakta tentang kehidupan di dunia. Salah satunya adanya tiga kegelapan. Apa saja kegelapan itu? Simak selengkapnya berikut ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ

"Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya istrinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?" (QS Az-Zumar: 6)

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

"Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan." (QS Az-Zumar: 6)

Ayat tersebut cukup membingungkan dengan kalimat tiga kegelapan, dan tidak semua orang memahami makna yang sebenarnya. Lantas, apa yang dimaksud dengan tiga kegelapan? 

Halaman:
1 2 3
