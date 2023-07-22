Sangat Penting Jaga Mulut dari Mikroba! Ini Manfaatnya Menurut Alquran dan Sains

SANGAT penting menjaga mulut dari mikroba! Ini manfaatnya menurut Alquran dan sains. Diketahui bahwa Islam mengajarkan pentingnya kebersihan, salah satunya yaitu dengan menjaga kesehatan mulut.

Tanpa disadari sebagian orang justru mengabaikan tentang perawatan mulut, padahal di dalamnya terdapat jutaan mikroba.

Dikutip dari "Buku Pintar Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, ketika seseorang makan maka akan menyisakan makanan. Kemudian sisa makanan itu tersedia, mereka segera hinggap di sana dengan cepat.

Nah, mikroba ini langsung bekerja dan selalu memilih sisa-sisa makanan yang mengandung tepung dan gula.