HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Sejarah Puasa Tasua dan Asyura Beserta Pahalanya yang Luar Biasa Besar

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |15:22 WIB
Sejarah Puasa Tasua dan Asyura Beserta Pahalanya yang Luar Biasa Besar
Ilustrasi sejarah puasa Tasua dan Asyura pada 9-10 Muharram. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SEJARAH Puasa Tasua dan Asyura sangat penting diketahui setiap Muslim. Puasa Tasua dikerjakan setiap tanggal 9 Muharram, sedangkan puasa Asyura pada 10 Muharram.

Tersimpan keutamaan luar biasa besar dari amalan sunnah puasa Tasua dan Asyura. Keutamaannya bahkan bisa menghapus dosa-dosa. Jadi, sangat sayang jika terlewat.

Info grafis doa buka puasa. (Foto: Okezone)

Dilansir Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengungkapkan, dalam rangka menyelisihi Yahudi, umat Islam diperintahkan berpuasa pada hari sebelumnya, yaitu berpuasa pada hari kesembilan (Tasu'a).

Ibnu Abbas radhiyallahu ’anhuma berkata, ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum Muslimin melakukannya, ketika itu ada yang berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

"Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." 

