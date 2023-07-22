Kisah Dermawan Nabi Melebihi Siapa pun, Selalu Memberi Orang Minta-Minta Sampai Bikin Sahabat Takjub

BERIKUT ini kisah dermawan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang melebihi siapa pun di dunia. Dikisahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa suatu hari seorang laki-laki datang menemui Nabi untuk meminta-minta, lalu Rasulullah memberinya.

Keesokan harinya, laki-laki itu datang kembali meminta-minta, lalu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam memberinya. Keesokan harinya, ia datang kembali dan meminta, Rasulullah kembali memberinya. Keesokan harinya, ia datang dan kembali meminta-minta.

Nabi Shallallahu alaihi wassallam lalu bersabda: "Aku tidak mempunyai apa-apa saat ini. Akan tetapi, ambillah apa yang engkau mau, dan jadikanlah itu utang bagiku. Jika suatu saat saya mempunyai sesuatu, aku akan membayarnya."

Umar lalu berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam: "Wahai Rasulullah, janganlah engkau memberikan sesuatu yang berada di luar batas kemampuanmu. Rasulullah tersenyum, lalu beliau bersabda kepada Umar: Karena itulah saya diperintahkan oleh Allah."