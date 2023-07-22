Cerita Lucu Abu Nawas Atasi Orang yang Suka Bohong, Caranya Cerdas Banget!

INILAH cerita Abu Nawas atasi orang yang suka bohong, caranya cerdas banget! Bermula dari Abu Nawas sedikit kaget suasana santainya buyar usai sahabat-sahabatnya berkunjung ke rumah. Mereka mengajak Abu Nawas ke sebuah hutan wisata yang indah di pinggiran Kota Baghdad, Irak.

Abu Nawas dan teman-temannya berangkat dengan menunggang keledai masing-masing. Suasana sepi mulai mereka rasakan saat berada di ujung jalan. Sebab di ujung jalan tersebut terdapat pertigaan.

"Setahuku, salah satu dari jalan ini menuju ke tempat tujuan kita, tapi jalan yang satunya menuju hutan dengan hewan-hewan buas," ucap salah satu teman Abu Nawas bernama Solhan, seperti dikutip dari nu.or.id.

"Kamu tahu enggak jalan ke hutan wisata tujuan kita?" tanya Abdurrahman, sahabat lainnya dari Abu Nawas.

"Itu dia, aku enggak tahu," jawab Solhan.

"Wah, bisa bahaya kalau memilih jalan yang salah. Bisa-bisa kita tidak kembali ke rumah," ucap Abdurrahman.

"Tunggu, saya punya dua sahabat di dekat wilayah ini," ungkap Zain, sahabat Abu Nawas lainnya. Abu Nawas masih diam seribu bahasa.