Doa Buka Puasa Muharram Sesuai Sunah: Arab, Latin, Terjemahannya

DOA buka puasa Muharram sesuai sunah: Arab, latin, terjemahannya. Amalan ini diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam agar dibaca saat berbuka puasa Ramadhan atau puasa lainnya.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan kepada umatnya untuk menyegerakan buka puasa. Ini berdasarkan riwayat dari Umar bin Khathab Radhiallahu’anhu bahwa Rasulullah bersabda:

إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِن هَا هُنَا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِن هَا هُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ فقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ

"Jika datang malam dari sini, dan telah pergi siang dari sini, dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka." (HR Bukhari nomor 1954 dan Muslim: 1100)

Dalam riwayat dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

لا يزالُ النَّاسُ بخَيرٍ ما عجَّلوا الفِطرَ عجِّلوا الفطرَ

"Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR Ibnu Majah, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah)