Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Berapa Frekuensi Hubungan Suami Istri Berdasarkan Usia? Ini Kata Ustadz dr Raehanul Bahraen

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |01:25 WIB
Berapa Frekuensi Hubungan Suami Istri Berdasarkan Usia? Ini Kata Ustadz dr Raehanul Bahraen
Ilustrasi frekuensi hubungan suami istri berdasarkan usia. (Foto: Unsplash)
A
A
A

SETIAP pasangan yang sudah menikah, melakukan hubungan suami istri merupakan suatu kewajiban dan kebutuhan. Pasangan wajib memberi nafkah lahir dan batin sebagai kunci keharmonisan rumah tangga. 

Ternyata secara medis ada panduan frekuensi normal berhubungan suami istri berdasarkan usia. Hal itu sebagaimana dijelaskan dai muda sekaligus dokter spesialis patologi klinik yakni Ustadz dr Raehanul Bahraen M.Sc Sp.PK.

Ustadz dr Raehanul Bahraen M.Sc Sp.PK menjelaskan frekuensi hubungan suami istri berdasarkan usia. (Foto: Instagram @muslimafiyahcom)

Ia mengatakan, untuk usia usia 20 sampai 30 tahun, bisa berhubungan suami istri 1 kali dalam 1 hari. kemudian usia 30 sampai 40 tahun, 3 hingga 4 kali dalam sepekan.

"Usia 40 sampai 50 tahun, 1 sampai 2 kali dalam sepekan; dan usia 50 sampai 60 tahun, 1 kali dalam sepekan alhamdulillah sudah bagus," ujar Ustadz dr Raehanul Bahraen, seperti dikutip dari kanal YouTube Video Muslim TV, Selasa (25/7/2023). 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/614/3182250/pernikahan-a0d1_large.jpg
Wanita yang Tidak Boleh Dinikahi dalam Islam, Siapa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/330/3182062/pernikahan-M0Bj_large.jpg
Apakah Wali Nikah Berhak Tentukan Mahar? Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/614/3181449/pernikahan-usmk_large.jpg
Selain Ayah, Ini Urutan Wali Nikah bagi Pengantin Perempuan dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/330/3180367/perceraian-nTaC_large.jpg
Ketentuan Istri Gugat Cerai Suami, Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/330/3178798/talak-DRoe_large.jpg
Suami Jatuhkan Talak saat Emosi, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/614/3178752/perceraian-OpXU_large.jpg
Suami Kecanduan Judol, Istri Boleh Gugat Cerai?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement