Berapa Frekuensi Hubungan Suami Istri Berdasarkan Usia? Ini Kata Ustadz dr Raehanul Bahraen

SETIAP pasangan yang sudah menikah, melakukan hubungan suami istri merupakan suatu kewajiban dan kebutuhan. Pasangan wajib memberi nafkah lahir dan batin sebagai kunci keharmonisan rumah tangga.

Ternyata secara medis ada panduan frekuensi normal berhubungan suami istri berdasarkan usia. Hal itu sebagaimana dijelaskan dai muda sekaligus dokter spesialis patologi klinik yakni Ustadz dr Raehanul Bahraen M.Sc Sp.PK.

Ia mengatakan, untuk usia usia 20 sampai 30 tahun, bisa berhubungan suami istri 1 kali dalam 1 hari. kemudian usia 30 sampai 40 tahun, 3 hingga 4 kali dalam sepekan.

"Usia 40 sampai 50 tahun, 1 sampai 2 kali dalam sepekan; dan usia 50 sampai 60 tahun, 1 kali dalam sepekan alhamdulillah sudah bagus," ujar Ustadz dr Raehanul Bahraen, seperti dikutip dari kanal YouTube Video Muslim TV, Selasa (25/7/2023).