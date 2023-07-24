Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 168 tentang Keutamaan Mengonsumsi Makanan Halal dan Baik

Hantoro , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |13:24 WIB
Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 168 tentang Keutamaan Mengonsumsi Makanan Halal dan Baik
Ilustrasi tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 168 tentang keutamaan mengonsumsi makanan halal dan baik. (Foto: Pexels)
A
A
A

TAFSIR Surat Al-Baqarah Ayat 168 sangat penting diketahui kaum Muslimin. Berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat manusia hanya mengonsumsi makanan yang halal dan baik.

Surat Al-Baqarah berada di urutan kedua dalam kitab suci Alquran. Surat ini memiliki arti Sapi Betina dan terdiri dari ayat 1–286. Kemudian termasuk golongan Madaniyyah atau turun di Kota Madinah. 

Info grafis makanan sunah Rasul. (Foto: Okezone)

Dilansir laman Almanhaj, Ustadz Abdullah bin Taslim al Buthoni MA menjelaskan ada banyak keutamaan Surat Al-Baqarah. Salah satunya sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam:

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ رواه مسلم

"Dari Abu Umamah al Bahili Radhiyallahu anhu dia berkata, 'Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda: Bacalah Surat Al-Baqarah karena sesungguhnya selalu menetapinya mendatangkan keberkahan, sedangkan meninggalkannya akan mengakibatkan penyesalan, dan para tukang sihir tidak akan mampu melakukannya'." (HR Muslim nomor 804)

Hadits tersebut menunjukkan besarnya keutamaan membaca dan merenungkan Surat Al-Baqarah, sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan hadits ini dalam bab "Keutamaan Membaca Alquran dan Membaca Surat Al Baqarah". (Kitab Syarhu Shahiih Muslim, 6/89) 

